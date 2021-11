Carlo Conti fa impazzire di gioia gli italiani: la rivelazione in diretta tv!

Carlo Conti regala una sorpresa a tutti i suoi telespettatori. Nel 2022 arriverà un’edizione speciale di un suo programma amatissimo dal pubblico.

Anche durante questa stagione televisiva Carlo Conti è riuscito a tenere alto l’appeal di Tale e Quale Show. L’ultima edizione si è conclusa con il successo dei Gemelli di Guidonia. Questa sera lo show tornerà in onda con una puntata dedicata al torneo dei campioni. Sara quindi una serata all’insegna delle imitazioni ad alto livello visto che si riuniranno i principali protagonisti della scorsa edizione con quelli di quest’anno.

Conti ha annunciato la grande novità la grande novità durante l’ultima puntata di ‘La Vita in Diretta’. Intervistato da Alberto Matano, lo showman ha presentato anche la versione nip del format affermando: “Stasera torna il torneo, i migliori dell’anno scorso con quelli di quest’anno. Avremo una grande giuria, oltre a Loretta Goggi, Panariello e Malgioglio ci sarà anche Antonella Clerici. La versione nip andrà in onda a gennaio e sarà specialissima“.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Flavio Insinna, toccante confessione: “Vi svelo perchè non sono padre”

Carlo Conti, stasera la puntata speciale di Tale e Quale Show: “Saranno undici esibizioni”

È tutto pronto quindi per il torneo dei campioni di Tale e Quale Show. Questa sera in onda su Rai Uno andrà in scena la speciale puntata che mixerà le principali forze dell’anno scorso con quelle di quest’anno. Sara quindi una prima serata all’insegna della grande musica e soprattutto delle grandi imitazioni. Il format dello showman fiorentino, infatti, oramai è un vero e proprio cult della prima rete Rai.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Amici 21, LDA perde le staffe: accesissimo scontro in casetta – VIDEO

Durante la sua intervista a ‘La Vita in Diretta‘, Carlo Conti ha anticipato: “Saranno undici esibizioni una più forte dell’altra“. Dopo questa puntata finale il presentatore lascerà il testimone all’amica e collega Antonella Clerici e al suo The Voice Senior che erediterà il venerdì sera di Rai Uno. Cresce quindi l’attesa per i telespettatori che nel 2022 avranno anche la versione nip di Tale e Quale Show.