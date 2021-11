Ballando con le Stelle, il ricordo doloroso: “Quel tumore mi ha terrorizzato”. Uno degli storici protagonisti racconta la sua lotta

Con la sua competenza, il suo sorriso e la sua preparazione è da sempre uno dei volti più amati di Ballando con le Stelle. E Carolyn Smith ha mantenuto sempre il sorriso anche quando ha dovuto combattere una lotta durissima contro il tumore che l’ha aggredita qualche anno fa.

Oggi che la situazione è molto migliore, la storia presidente di giuria dello show di Milly Carlucci ha raccontato al settimanale ‘Intimità’ la sua preoccupazione più grande. Certamente per la sua salute, ma soprattutto per quello che poteva succedere a suo marito, perché per lui è stata ancora più dura.

“Quando ho scoperto di avere un tumore al seno ero più che altro terrorizzata per Tino. Non riusciva nemmeno ad andare in ospedale, solitamente sveniva per la tensione. Specie i primi tempi dovevo sempre confortarlo”. Non è stato facile e non è stato breve, ma adesso sta rivedendo il sole sulla sua vita. la Smith conferma che le ultime tac hanno tolto ogni paura e pare che sia tutto sparito. “Il giorno in cui me l’hanno comunicato sono uscita dall’ospedale piangendo di gioia. Poi però mi hanno comunicato un nuovo ciclo di chemioterapie”.

Ballando con le Stelle, il ricordo doloroso: la strana abitudine di Carolyn Smith

Carolyn nel corso degli anni ha visto passare tanti maestri di ballo e tantissimi concorrenti. E confessa uno dei suoi piccoli peccati: approfittando dei social, ha l’abitudine di spiare quello che fanno i concorrenti, le piace la loro vita anche fuori dalla pista. Ma lo fa con affetto e non con cattiveria.

Non le piace invece quando a diventare protagoniste sono le polemiche e non le prestazioni dei ballerini sulla pista di Ballando con le Stelle. Come quello che è successo negli ultimi giorni tra Morgan e Serlvaggia Lucarelli. “Ho rispetto di Morgan e ho rispetto di Selvaggia Lucarelli. Mi dispiace però quando gli attacchi vanno a finire sul personale”, ha detto a ‘La Vita in Diretta’.