WhatsApp, è possibile chattare in tutte le lingue del mondo: come fare

Su WhatsApp spunta un trucco per poter chattare in tutte le lingue del mondo. Andiamo a vedere come gli utenti potranno utilizzarlo.

WhatsApp è una delle applicazioni più utilizzate al mondo con oltre 2 miliardi di account attivi. Inoltre con un mondo sempre più connesso è sempre più probabile messaggiare con persone provenienti da paesi esteri ma ovviamente, in caso di una chat del genere, il problema resta la lingua. Così gli utenti poliglotti presenti all’interno dell’applicazione hanno scoperto un trucco per chattare in tutte le lingue del mondo.

Per risolvere facilmente questo problema quindi è possibile ricorrere ad una risorsa gratuita e molto funzionale facilmente incorporabile al vostro WhatsApp. Infatti per prima cosa dovrete impostare la tastiera di Google, ossia la GBoard. Poi all’interno della chat bisognerà cliccare sui tre punti accanto alla sbarra spaziatrice e accedere a diverse opzioni tra cui quella relativa a Google Translate. In questo modo potrete scegliere la lingua con cui chattare, selezionando la traduzione nella lingua desiderata.

WhatsApp, addio alle chat di gruppo: cambia tutto

Sono tantissime le novità presentate da WhatsApp quest anno. L’applicazione di messaggistica istantanea non è disposta a fermarsi ed è pronta a lanciare una nuova funzione. Infatti il colosso di Menlo Park a breve lancerà il nuovo strumento chiamato ‘Community‘. La nuova feature è stata scoperta da XDAdevelopers, dopo aver analizzato la versione 2.21.21.16 dell’ultima Beta dell’applicazione di messaggistica istantanea.

A spiegare meglio questa nuova funzione ci ha pensato il portale WABetaInfo. Infatti il tool servirà per organizzare al meglio i gruppi già presenti sull’applicazione. Questa grande novità è pronta ad ispirarsi a funzioni simili già presenti su Telegram e Facebook. Al momento però gli utenti dovranno attendere un altro poco prima di ricevere ulteriori informazioni sul nuovo strumento. C’è grande attesa per la nuova feature che potrebbe esordire con la prossima versione Beta dell’applicazione.