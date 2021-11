Uomini e Donne, incidente per la tronista: le sue condizioni

Un piccolo incidente per la tronista di Uomini e Donne che ha fatto infuriare il popolo del web: ecco come sta

Durante la puntata di ieri, giovedì 18 novembre, la tronista Andrea Nicole ha preso una brutta caduta. In particolare, mentre scendeva le scale, la protagonista di Uomini e Donne è inciampata, ha perso l’equilibrio ed è atterrata sulle sue stesse ginocchia.

Nonostante l’evidente caduta, nessuno si è apprestato a darle soccorso e questo ha fatto infuriare il web. Dal video diffuso, infatti, è evidente che fanno tutti finta di niente e che la Nicole si rialza immediatamente senza fiatare.

Uomini e Donne, l’indifferenza alla caduta di Andrea Nicole

CHE VOLO HA FATTO ANDREA NICOLE AIUTO pic.twitter.com/teYI1X9nsR — trashtvstellare (@trashtvstellare) November 18, 2021

Quando Maria De Filippi ha preso la parola, si è subito sincerata delle condizioni di Andrea Nicole che ha evidentemente preso una brutta botta essendo atterrata in pieno sulle sue ginocchia. Quello che ha sconvolto il popolo del web è l’assenza di assistenza da parte della platea lì presente che non ha mosso un dito.

Tuttavia, la tronista ha subito ironizzato affermando: “Mi sono rotta un piede”. In realtà, sembrerebbe che alla Nicole resterà soltanto un piccolo ematoma per la botta presa, ma niente più. Quello che farà rumore ancora per molto è l’assenza di assistenza nei confronti della ragazza che è caduta al centro dello studio tra l’indifferenza dei presenti.