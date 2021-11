Tommaso Zorzi, pesante sfogo sui social: cosa lo manda su tutte le furie

Tommaso Zorzi non ci sta e prende parola sul suo profilo Instagram.

Ieri è iniziato il programma più atteso dell’anno: Drag Race Italia. Lo show, in onda su Discovery+, è prodotto da Ballandi ed è diviso in 6 puntate da 75 minuti, con rilascio settimanale in piattaforma. Il talent show, per chi non lo conoscesse, vede sfidarsi otto drag queen sul palco a colpi di spettacolari performance per aggiudicarsi il titolo di Italia’s First Drag Superstar. I giudici del programma sono fissi e sono tre: Priscilla, Chiara Francini e Tommaso Zorzi.

Il tanto atteso debutto però ha lasciato l’amaro in bocca ai fan e a tutti coloro che stanno contribuendo con entusiasmo e tanto lavoro al suo successo. Difatti nelle scorse ore è stata confermata la notizia a cui nessuno avrebbe mai voluto credere.

L’account Instagram ufficiale di Drag Race Italia è stato cancellato dopo che in tantissimi utenti hanno fatto varie segnalazioni. Questa è assolutamente una notizia alquanto negativa e il popolo del web si sta ribellando alla decisione. Insieme a loro, a esprime lamentele è il giudice Tommaso Zorzi.

In queste ore il fidanzato di Tommaso Stanzani attraverso il suo profilo Instagram ha parlato di quanto avvenuto. “Sì, hanno segnalato il profilo di Drag Rae e lo hanno chiuso. Afammocc a kittamuort. Bienvenidos en Italia”.