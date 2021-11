San Felice a Cancello, anziana estratta viva dalle macerie dopo l’esplosione della sua palazzina

È stata estratta viva dalle macerie la donna di 74 anni rimasta coinvolta nel crollo di una villetta a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta. I vigili del fuoco le hanno salvato la vita dopo aver scavato per ore. L’anziana presenta escoriazioni ed ustioni sul corpo, provocate dall’esplosione dello stabile. È stata trasferita in ospedale per accertamenti. Continuano le ricerche del marito. Il cedimento è avvenuto questa mattina intorno alle 6.45, forse a causa di un’esplosione in seguito a una fuga di gas.