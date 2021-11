Royal Family, la richiesta di Meghan può stravolgere tutto: cosa faranno William e Kate?

Royal Family, Meghan Markle sfida William e Kate: lo devono fare! La duchessa del Sussex pretende un gesto da parte dei Cambridge

In molti nel corso di questi ultimi due anni hanno provato ad interpretare quali fossero i reali motivi del trasferimento di Harry e Meghan negli Stati Uniti. Il loro allontanamento da Buckingham Palace ha diverse matrici, alcune più nascoste di altre. Una di queste è il difficile rapporto tra la Markle e Kate Middleton, al pari di William e del fratello minore. Un modo di intendere la vita di corte completamente diverso, con un atteggiamento che è andato cambiando nel corso del tempo. Il ruolo istituzionale è diventato sempre più stretto per i Sussex, al contrario del profondo lato conservatore dei Cambridge. La coppia di duchi ha partecipato il mese scorso alla cerimonia di premiazione inaugurale del programma Earthshot Prize. L’evento, lanciato dal primogenito di Carlo e Diana, ha premiato cinque vincitori con 1 milione di sterline per i loro contributi alle innovazioni eco-sostenibili.

Durante la cerimonia di premiazione, i due hanno annunciato che nel 2022 la cerimonia si svolgerà negli Stati Uniti.

Salendo sul palco dell’Alexandra Palace di Londra, William ha detto: “Londra e il Regno Unito hanno dato spettacolo per il nostro primo anno. La prossima edizione vedrà il testimone passare ad un paese la cui leadership è essenziale per tutti e cinque i nostri Earthshots. Sono lieto di annunciare che l’Earthshot Prize si sposterà negli Stati Uniti d’America nel 2022″.

LEGGI ANCHE >>> Royal Family, Harry è pronto a “distruggere” il Palazzo: la Regina Elisabetta trema

LEGGI ANCHE >>> Royal Family, Harry e Meghan ci ripensano: che sgarbo alla Regina Elisabetta

Royal Family, Meghan Markle sfida William e Kate: vuole una visita negli Stati Uniti

Questa idea servirà a migliorare l’immagine di William e Kate negli Usa, roccaforte dei “rivali in famiglia“. Meghan e Harry sono ormai da due anni l’avamposto reale in California, pur avendo rinunciato alle cariche politiche. Questo tentativo dei parenti stretti di arrivare nel “loro territorio” è vista come una sorta di sfida. Tuttavia, secondo un insider reale potrebbe esserci l’occasione anche di un riavvicinamento.

“Molto probabilmente starebbero con il principe Harry e Meghan Markle nella loro casa in California se dovessero intraprendere una visita negli Stati Uniti”.

La stessa fonte, interpellata dalla rivista inglese HeatWorld, aggiunge: “Meghan vorrebbe una dimostrazione di impegno da parte di William e Kate, con un lasso di tempo da trascorrere insieme piuttosto lungo. Pretenderebbe che la visita si prolungasse per un po’, magari per ricucire i rapporti. D’altronde non hanno avuto un solo visitatore reale da quando si sono trasferiti in America e ora vogliono che le cose cambino”.

“Sono certi che non ci sarebbe modo migliore di mettere da parte le loro divergenze che passare del tempo di qualità insieme al sole della California, lontano dall’ingerenza e dalla negatività che sono soliti incontrare in Inghilterra“. Chissà che non possa essere la svolta per una riappacificazione.