Royal Family, la decisione del Principe Carlo fa discutere: costretto a farlo! L’erede al trono è attualmente coinvolto in un viaggio in Medio Oriente

E’ un momento particolarmente felice per il Principe Carlo. L’erede al trono di Sua Maestà è in viaggio con Camilla per la prima volta dallo scoppio della pandemia. La coppia reale sta attraversando la Giordania e l’Egitto, in un tour che si sarebbe dovuto svolgere a marzo del 2020. Proprio nell’ultimo giorno della permanenza in Egitto, era originariamente prevista una visita alla portaerei HMS Queen Elizabeth (commissionata nel 2017 ed entrata in servizio nel 2020).

Tuttavia, secondo fonti ufficiali di Clarence House, l’escursione è stata annullata poche ore prima dell’evento. La cancellazione arriva pochi giorni dopo che un jet della nave da guerra si è schiantato nel Mediterraneo.

L’F35, del valore stimato di circa 100 milioni di sterline, è caduto in mare mercoledì scorso. Il pilota è stato in grado di eiettarsi dall’aereo prima dell’incidente ed è stato successivamente salvato. Sulla vicenda è stata aperta un’indagine, ha detto il ministero della Difesa britannico.

Un portavoce reale ha dichiarato: “Per motivi operativi, la visita alla HMS Queen Elizabeth è stata annullata”.

I jet F35 sono tenuti a bordo della HMS Queen Elizabeth (valore stimato di 3 miliardi di sterline), che sta tornando nel Regno Unito dal suo primo dispiegamento, che includeva esercitazioni con l’esercito indiano.

L’ex ufficiale Tobias Ellwood, che presiede il Commons Defense Select Committee, ha detto di avere “molte domande” sull’incidente e di attendere la conclusione dell’inchiesta prima di commentare.

Durante il tour della nave da guerra, Carlo avrebbe dovuto incontrare il commodoro Steve Moorhouse, comandante del Carrier Strike Group, e il capitano Ian Feasey, comandante della HMS Queen Elizabeth. Inoltre nella visita era programmato anche il lancio di un jet F35 dal ponte di volo. Il principe di Galles e Camilla dovranno invece accontentarsi di concludere il loro tour dell’Egitto con la visita alla piramide di Giza, una delle sette meraviglie del mondo antico, e alla Grande Sfinge.