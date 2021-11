Romina Carrisi, bacio con un famosissimo attore: come la prenderà Al Bano?

Su Instagram spunta un bacio tra Romina Carrisi ed un famosissimo attore. Molti utenti si sono chiesti come la prenderà Al Bano.

Un bacio a sorpresa ha scosso il popolo di Instagram. Infatti nella giornata di ieri gli utenti hanno potuto assistere a Romina Carrisi che bacia un attore famosissimo. La figlia di Al Bano era tra le braccia di Emanuel Caserio, conosciuto dagli italiani per il ruolo di Salvatore Amato ne Il Paradiso delle Signore. A postare la foto ci ha pensato proprio l’attore che era a casa della figlia di Albano e Romina per una cena tra amici.

Infatti si erano riuniti a casa Carrisi tutti gli attori del film ‘Oggi è un altro giorno‘ di Serena Bortone. Tra gli ospiti erano presenti anche la cantante Jessica Morlacchi e l’ex concorrente de L’Eredità, Massimo Cannolletta. Romina ed Emanuel erano in cucina a preparare la pasta, con la Carrisi che ha messo in mostra le sue doti culinari, mentre Caserio era intento a tagliare le zucchine. Durante i preparativi della cena i due si sono lasciati andare ad un bacio.

Romina Carrisi bacia Emanuel Caserio: è amore o semplice amicizia?

Il popolo di Instagram ha iniziato a pensare ad una relazione tra Romina ed Emanuel. Al momento però forse sembra troppo presto per dirlo. Eppure i due è la seconda volta che si mostrano al pubblico mentre si baciano. Proprio durante una puntata di Oggi è un altro giorno il protagonista de Il Paradiso delle Signore ha baciato la collega dopo un finto svenimento. Il primo approccio dovuto al programma Rai sembrerebbe essere sfociato in amore. I due attori sembrerebbero quindi frequentarsi anche nel quotidiano.

Nelle recenti interviste Emanuel Caserio si è dichiarato single, mentre Romina Carrisi si mostra sempre molto riservata su cosa succede nella sua vita personale. In uno degli ultimi colloqui con la stampa, risalente al 2019, a giovane attrice e imprenditrice aveva ammesso di aver chiuso una storia. Una relazione importante per Romina che addirittura si era trasferita a Los Angeles per convivere. La figlia di Al Bano adesso però sembrerebbe sempre più vicina all’attore, anche se al momento i due ancora devono ufficializzare la relazione.