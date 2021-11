GF Vip 6, spunta il nome del nono eliminato: gran colpo di scena!

Questa sera andrà in onda una nuova puntata del GF Vip 6 che vedrà il nono eliminato di questa edizione: ecco chi sarà

La nomination dell’ultima puntata del GF Vip 6 ha messo in bilico la permanenza in casa di Gianmaria Antinolfi, Miriana Trevisan e Sophie Codegoni. Adesso è tutto nelle mani del pubblico: chi vuoi salvare?

I tre concorrenti finiti in nomination sono tutti difficilmente rimpiazzabili: nonostante i nuovi ingressi previsti, Gianmaria, Miriana e Sophie hanno creato dinamiche all’interno della Casa molto interessanti e che hanno appassionato il pubblico.

GF Vip 6, Sophie Codegoni è la nona eliminata del reality show

È uno sporco lavoro, ma qualcuno dovrà pur farlo ed il pubblico ha deciso. Su 1.460 partecipanti al sondaggio sul sito grandefratello.forumfree.it, il 50,82% ha deciso di salvare l’imprenditore partenopeo Gianmaria Antinolfi, ma di eliminare con la percentuale più bassa (23,70%) la ragazza con cui sta flirtando: Sophie Codegoni. A pochi voti di distanza si trova Miriana Trevisan che è stata votata dal 25,48% dei partecipanti al sondaggio.

Questa sera, qualcuno dovrà abbandonare la Casa, ma la percentuale così vicina tra Miriana e Sophie potrebbe far cambiare le carte in tavola e decidere per un colpo di scena. Qualora dovesse abbandonare la casa l’ex Uomini e Donne, sarebbe una grande perdita per i compagni d’avventura che hanno instaurato un bel rapporto con l’influencer: chi si dispererà di meno è Soleil che non ha mai nascosto l’antipatia nei suoi confronti.