Nella casa del GF Vip 6 si respira ancora aria di tempesta tra due concorrenti: “Che lo facessero uscire, altrimenti ti giuro che me ne vado io”

Continua ad esserci aria di tempesta tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi nella casa del GF Vip 6. I due, che in passato sono stati insieme, sembrerebbero non trovare pace. Un rapporto di odio e amore che li vede continuamente sul piede di guerra. Nello specifico è l’influencer che non riesce più a tollerare l’imprenditore napoletano.

I due, dopo l’ultimo riavvicinamento, si trovavano insieme a tavola quando Gianmaria le si è rivolto male. A questo punto la 27enne non è riuscita a trattenere la rabbia lasciandosi andare in un duro sfogo. “Mi manda in fumo. Soprattutto mi infastidisce che ogni giorno qui dentro viene solo premiato. Viene premiato l’ego di un povero dentro e diventa sempre più schifoso”.

Soleil Sorge minaccia di lasciare la casa del GF Vip 6: “Non lo sopporto più. E’ proprio violenza psicologica”

Durante lo sfogo di Soleil Sorge sull’imprenditore napoletano, Alex Belli e Manila Nazzaro sono intervenuti chiedendo alla gieffina di lasciar perdere, ma l’italo-americana ha rincarato la dose: “Non lascio perdere, non esiste! E’ veramente una persona brutta. Le mie battutine se le merita e non mi interessa passare per str**** perché merita molto peggio. E’ proprio una persona brutta e sono stanca che la gente continui a giustificarlo“. Ma cosa ha fatto traboccare il vaso? Probabilmente una battuta sul vino.

Quasi in lacrime con Alex Belli, la gieffina ha ribadito: “Fa schifo! Perché io devo vivere questo? E’ proprio violenza psicologica“. Ebbene, pare proprio che Soleil Sorge sia arrivata al limite della sopportazione con il suo ex ragazzo: “Il suo vittimismo è solo una farsa.. Non lo sopporto più!”. L’influencer sarebbe addirittura disposta a lasciare la casa se il pubblico del reality continua a volere Gianmaria Antinolfi nella casa: “Che lo facessero uscire, altrimenti ti giuro che me ne vado io”, ha chiosato la 27enne.