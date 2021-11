Charlene di Monaco, il messaggio struggente durante la festa – FOTO

Charlene di Monaco è stata la grande assente della famiglia Ranieri nel giorno della festa nazionale del Principato. Ecco il messaggio struggente che le hanno dedicato i suoi figli, Gabriella e Jaques.

La salute di Charlene Wittstock continua a preoccupare i sudditi del Principato di Monaco. Dopo aver passato diverse settimane in Sudafrica, la si era vista visibilmente dimagrita. In molti avevano sussurrato che il suo viaggio fosse un pretesto per allontanarsi dal marito Alberto, ma ben presto è stato chiaro che la principessa stesse male.

Quando l’ex nuotatrice ha fatto ritorno a Monaco, a tutti è sembrato di capire che la sua infezione a naso, orecchie e gola fosse guarita. In realtà, sin da subito Charlene di Monaco ha preferito andare a vivere in un piccolo bilocale, separata da suo marito e dai figli. La decisione, molto insolita, potrebbe spiegarsi con le sue precarie condizioni di salute.

Il 19 novembre è la festa nazionale di Monaco. Tutta la famiglia Ranieri si è riunita per celebrare l’evento con i propri sudditi, fatta eccezione per Charlene. L’assenza non è affatto passata inosservata, e di fatto conferma che purtroppo la principessa è ancora molto debole a causa dei problemi di salute che ha avuto o che forse sta ancora curando.

In assenza di Charlene di Monaco, Alberto ed i figli Gabriella e Jacques sono saliti sul balcone da soli per salutare i sudditi. I due gemelli, però, avevano con sè i loro tenerissimi disegni, dedicati alla mamma. Sui loro fogli si può leggere: “Ci manchi” e “Ti amiamo mamma“. Anche il marito ha ammesso in un’intervista di sentire la mancanza di Charlene.

Ecco la foto dei figli di Charlene di Monaco ed i messaggi che gli hanno dedicato:

Dal suo account ufficiale di Instagram, Charlene non ha replicato nulla, condividendo solo la bandiera del Principato di Monaco e l’inno ufficiale: