Calciomercato Juventus, tutto fatto per un top italiano: arriva a giugno. Cherubini e Nedved hanno superato la concorrenza dell’Inter

La stagione sta entrando nel vivo. Dopo la sosta per la nazionali la Serie A torna con due big match: Lazio-Juventus e Inter-Napoli. La squadra di Allegri non può più permettersi di perdere altri punti e proverà il colpaccio allo Stadio Olimpico. Di fronte ritroverà Maurizio Sarri, il suo grande avversario ai tempi del Napoli e colui che ne ha preso il posto a Torino due anni e mezzo fa. Oggi i due rischiano di sfidarsi per un posto in Champions League, ma non per lo scudetto come in passato. Un ridimensionamento che non sta bene ai bianconeri, intenti a trovare dei giusti rinforzi in vista di gennaio. Un centrocampista e un attaccante sono i profili sul taccuino di Cherubini. Il primo potrebbe essere Zakaria, vicino alla scadenza con il Monchengladbach e voglioso di giocare in un top club. Per quanto riguarda la punta, invece, l’obiettivo resta Dusan Vlahovic della Fiorentina, ma l’investimento rischia di essere molto oneroso. Il ragazzo ha il contratto in scadenza nel 2023 e non lascerà i Viola per meno di 40 milioni.

Calciomercato Juventus, tutto fatto per Lucca: superata la concorrenza dell’Inter

Proprio per questo la Juventus si sta guardando intorno e avrebbe individuato l’alternativa a Vlahovic. Più economico e con grandi prospettive, l’alter ego dovrebbe essere Lorenzo Lucca. Il centravanti del Pisa ha stupito tutti anche con la maglia della Nazionale Under 21, segnando un bellissimo gol nel recente impegno contro l’Irlanda. In Serie B ha collezionato sinora 12 presenze con 6 gol e due assist. Su di lui c’era forte anche l’Inter, ma secondo quanto riportato da Tuttosport, il club di Andrea Agnelli avrebbe compiuto uno scatto decisivo nelle ultime ore. L’agente Imborgia e il Ds del Pisa Claudio Chiellini avrebbero iniziato un discorso sempre più intenso con i bianconeri, con la fumata bianca per giugno sempre più vicina.

Il 21enne ha una valutazione di 20 milioni di euro e potrebbe arrivare anche grazie all’inserimento di alcune contropartite tecniche. La ‘Vecchia Signora‘ avrà presto un nuovo numero 9, italiano e di grande talento.