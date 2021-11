Gemma Galgani volta pagina. Improvviso capovolgimento di fronte a Uomini e Donne.

Uomini e Donne è uno dei programmi di Mediaset più seguiti dal pubblico. Sono diversi i protagonisti del dating show condotto da Maria De Filippi che hanno fatto breccia nel cuore dei telespettatori e tra questi, è d’obbligo citare Gemma Galgani. La dama torinese, da anni ormai nel programma, è alla ricerca costante del vero amore e le sue vicissitudini a tinte rosa l’hanno resa la più amata dal pubblico.

L’ultima delusione vissuta da Gemma Galgani porta il nome di Costabile. Dopo alcune uscite e diversi baci, quella che sembrava dovesse evolversi in storia d’amore, si è tramutata in un fallimento di Cupido. Costabile non ha gradito alcune lamentele avanzate da Gemma la quale ha più volte chiesto al cavaliere di essere più presente. Stanco del suo atteggiamento, Costabile ha deciso di chiudere definitivamente la conoscenza con Gemma.

Uomini e Donne, Gemma Galgani volta pagina: clamoroso capovolgimento di fronte

Chiusa una porta si apre un portone. La fine della frequentazione tra Gemma e Costabile per la dama torinese vuol dire un nuovo inizio. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, sembra che per Gemma siano in arrivo nuovi cavalieri.

Da sempre è una delle dame più cercate nel programma ma allo stesso tempo è anche vittima di critiche, in modo particolare da Tina Cipollari. Con l’arrivo dei nuovi cavalieri, sicuramente la bionda opinionista del dating show avrà di che ridire a Gemma.