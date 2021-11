Uomini e Donne, è accaduto a Gemma Galgani: la foto spopola sul web

Una gaffe presa in pieno da Gemma Galgani di Uomini e Donne e quanto accaduto ha subito fatto il giro del web

Sotto al post di Instagram in cui Claudio Sona ha fatto gli auguri al suo fidanzato, Gemma Galgani ha esordito con un “Auguri Claudio. Buon compleanno”. I follower dell’ex tronista del Trono Gay non hanno perso occasione per attaccarla: “Cosa non hai capito del fatto che è il compleanno del compagno e non di Claudio. Come in TV, pure sui social pur di apparire spari min****e”.

Uomini e Donne, la svista di Gemma Galgani su Claudio ed il compagno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudio Sona (@realclaudiosona)

Sebbene la didascalia sia piuttosto eloquente, Gemma Galgani ha preso uno scivolone augurando un buon compleanno alla persona sbagliata. Chi, invece, non ha affatto sbagliato e, anzi, mostrato tanto affetto nei confronti del personal trainer Nicholas Cornia, sono stati Alessandra Ricchizzi, Roberta Ruiu, Clarissa Marchese e quasi un migliaio di follower dell’ex tronista.

Nicholas Cornia non fa parte del mondo dello spettacolo, infatti i due non si sono conosciuti al dating show. Claudio Sona, all’uscita di Uomini e Donne, ha avuto una relazione per un bel po’ di tempo con Mario Serpa. Tra i due ci fu anche un tira e molla che, alla fine, ha fatto concludere una delle storie d’amore più vissute e sentite dai parte dei telespettatori del dating show.