Royal Family, Harry e Meghan ci ripensano: che sgarbo alla Regina Elisabetta

Quanto accade quotidianamente alla Royal Family potrebbe far parte di una telenovela: Harry e Meghan ne fanno un’altra

L’ennesimo sgarbo alla Regina Elisabetta da parte di Harry e Meghan arriva con una grande indiscrezione tra le pagine di Page Six. Da fonti molto vicine alla Royal Family, infatti, sembrerebbe che la coppia ed i figli siano stati invitati per il Natale a Buckingham Palace, ma questo sarebbe anche stato già rispedito al mittente.

Dunque, i duchi del Sussex non hanno la minima intenzione di passare le prossime festività alla corte della Royal Family, pertanto è possibile che rimarranno in famiglia negli Stati Uniti d’America.

Royal Family, il cambio dell’ultima ora di Harry e Meghan

In realtà, stando a fonti vicine alla Royal Family, il Principe Harry aveva tutte le intenzioni di affrontare la famiglia e passare il Natale insieme, ma qualcosa deve essere cambiato. In particolare, il Windsor si è particolarmente spaventato quando ha saputo del ricovero della nonna in un periodo molto delicato soprattutto per la dipartita del nonno Filippo.

Tuttavia, quest’anno il Natale vedrà ognuno a casa sua. Qualcosa è cambiato all’ultima ora, senza dubbi, ma neanche per le festività la nonna avrà il piacere di conoscere Lilibeth e poter salutare suo nipote Archie. È difficile che qualcosa possa cambiare last minute perché, come ha spiegato un insider al magazine che ha lanciato l’indiscrezione: “Ci sono molte cose che riguardano la logistica e la pianificazione di un Natale in famiglia, quindi ovviamente lo staff sa già che Harry e Meghan non verranno”.