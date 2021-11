Omicidio Nada Cella, nuovo audio della testimone: “Non so perché le altre non parlano”

La donna che nel maggio 1996 vide Annalucia Cecere uscire "tutta sporca" dal portone di via Marsala, nel palazzo dove fu uccisa Nada Cella, non era sola. A confermarlo è la stessa voce della testimone, nel nuovo audio diffuso dalla squadra mobile di Genova: "Io non faccio nomi ma eravamo in diverse. Io non so perché le altre non parlano. Eravamo in cinque." Cecere, a 25 anni dal delitto, è indagata per omicidio volontario. La polizia ha diffuso il nuovo audio nella speranza di rintracciare l'anonima testimone o qualcuno che la conosca.