Nomine Rai, Conte attacca: “M5S è stato esautorato. Non saremo più ospiti del servizio pubblico”

Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, ritiene che il suo partito sia stato “esautorato” da qualsiasi confronto sulle prime nomine Rai del nuovo ad Carlo Fuortes, avvenute ieri, mercoledì 18 novembre, dopo una lunga trattativa.

“Fuortes ha scelto di escludere il partito di maggioranza relativa, che rappresenta 11 milioni di elettori. Ha scelto la vecchia logica della lottizzazione”, ed aggiunge: “Non libera la Rai dalla politica ma ha scelto di esautorare una forza politica come il Movimento 5 Stelle: siamo alla degenerazione del sistema”, ha affermato l’ex premier alla stampa, annunciando anche che d’ora in avanti i grillini adotteranno una linea dura: il Movimento “non farà sentire la sua voce sui canali del servizio pubblico, ma altrove”.

Conte: “Stop del M5s a ospitate in tv e non risponderemo più ai giornalisti per strada”

D’ora in poi quindi, il M5S non parteciperà più a tg e talk show in Rai e non risponderà più alle domande che verranno fatte dai giornalisti per strada o a margine dei lavori parlamentari.

“Ci chiediamo che ruolo abbia giocato il Governo in tutto questo”, ha aggiunto Conte. “A noi piace parlare chiaro ai cittadini: le logiche che da tempo guidano il servizio pubblico non ci sono mai piaciute e non ci piacciono”.

Renzi: “Non serve un piano per far fuori Conte: fa tutto da solo”

Matteo Renzi (IV) e Andrea Marcucci (Pd) si schiarano contro le parole del leader dei 5 Stelle. “La posizione grillina sulla Rai dimostra che non c’è bisogno di piani per distruggere i Cinque Stelle: basta lasciar fare a Giuseppe Conte. Fa tutto da solo. Un anno fa mandava veline e immagini al Tg1, oggi annuncia che non andranno più in tv. È stato bello, grazie di tutto. In momenti come questi, un pensiero ritorna alla mente: sì, ne valeva la pena”, ha affermato Renzi.

Secondo Marcucci invece, è buona norma per la politica “non commentare le nomine dei direttori dei Tg Rai. Vale anche per Giuseppe Conte. Monica Maggioni e Simona Sala sono delle grandi professioniste, questo dovrebbe garantire tutti”.