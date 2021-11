Meghan Markle, si avvicina l’ora X: regina Elisabetta col fiato sospeso

Nuova bomba da parte di Meghan Markle, che non gradirebbe il salotto di Sandringham House dove la Regina trascorre le feste: l’ultima rivelazione.

Meghan Markle torna a parlare della Royal Family da Ellen DeGeneres. Nel corso del talk show la duchessa di Sussex ha rivelato che non le piace il salotto di Sandringham House, dove la regina Elisabetta è solita trascorre le feste con il resto della Famiglia Reale. Dopo le rivelazioni da Oprah Winfrey, la moglie del principe Harry torna a parlare ad un talk show americano. La puntata andrà in onda nella serata americana e si preannuncia ricca di frecciatine nei confronti della Famiglia Reale.

La conduttrice ha spoilerato un pizzico dell’intervista sui suoi canali social, dove si sente la duchessa affermare: “Le guardie di sicurezza dicevano sempre: “rompiti una gamba! (che vale “in bocca al lupo) speriamo che tu lo capisca“. Questo è un aneddoto del passato, dove con la macchina bloccata, Meghan era costretta a scendere dal bagagliaio. Daniel Martin, truccatore di fiducia e grande amico della duchessa ha rivelato come Ellen abbia tirato fuori il lato divertente della Duchessa.

A lot has changed since the last time Meghan, The Duchess of Sussex, was on the Warner Brothers lot. Don’t miss the rest of our interview tomorrow. pic.twitter.com/pBihJLf0um

— Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) November 17, 2021