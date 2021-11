Jannik Sinner addio definitivo, la decisione spiazza tutti. L’impegno nelle ATP Finals e la top ten mondiale, il tennista ha dato un taglio

Poteva essere un finale di stagione bello ma non pazzesco. E invece Jannik Sinner si è regalato anche la passerella delle ATP Finals di Torino e un’ultima partita questa al Pala Alpitour contro il numero 2 al mondo, il russo Medvedev. Tutta l’Italia tifa per lui, ma forse ci sarà chi seguirà la partita con distacco.

Lo stesso che ha messo lui, dando un taglio alla storia con Maria Braccini che stava al suo fianco da poco più di un anno. Nessuna dichiarazione ufficiale, ma l’indiscrezione lanciata dal ‘Corriere della Sera’ non è stata nemmeno smentita. Il tennista e l’influencer da quasi 70mila follower non fanno più coppia da un mese, più o meno dalla sua vittoria all’ATP 250 di Sofia.

Alla base ci sarebbero differenti scelte e visioni della vita. A settembre i due ragazzi festeggiavano un anno insieme e lei ha postato un’immagine insieme a Jannik, ma lui le avrebbe chiesto di essere più discreta, meno esposta mediaticamente. Una richiesta che pare non sia stata accolta e abbai portato a discussioni culminate con l’addio. In più, per concentrarsi sulla storia con Maria, il campione altoatesino rischiava di distrarsi dal campo mentre adesso vuole avere la mente focalizzata su quello.

Jannik Sinner addio definitivo, qualche mese fa la pensava diversamente

Vero o verosimile che sia, effettivamente nelle ultime immagini Maria Braccini appare sempre da sola anche se non ha perso il sorriso e la voglia di condividere scatti con i suoi follower. Nulla comunque che facesse pensare ad una rottura in atto e invece, se dobbiamo stare al ‘Corriere’ non ci sono più margini.

“Certo che è possibile avere una relazione facendo questo lavoro. Stiamo insieme da settembre – aveva raccontato lui a marzo ai microfoni della Rai Sud Tirolo – lei sa bene che lo sport è la mia priorità assoluta. Sa di cosa ha bisogno un atleta, è una tipa molto tranquilla e non mi mette alcuna pressione”.

Evidentemente però negli ultimi mesi, che sono stati intensi e di grande esposizione anche mediatica per Jannik, qualcosa è cambiato. E così siamo passatoi dalle presentazioni in famiglia all’addio. Ma a 20 anni, Sinner avrà tutto il tempo che vuole per innamorarsi.