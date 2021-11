Isola dei Famosi 2022, c’è il nome del prossimo conduttore: pubblico in visibilio

Tutto pronto per l’Isola di Famosi 2022, il reality show che porta dei vip direttamente in Honduras: chi condurrà la prossima edizione.

Mediaset si conferma la casa dei reality. Infatti attualmente è in onda il Grande Fratello Vip 6 che, nonostante risulti meno entusiasmante dell’ultima edizione, sta comunque riuscendo ad ottenere diversi successi per quanto riguarda ascolti e share. Lo show condotto da Alfonso Signorini terminerà solamente il prossimo 14 marzo 2022. Al termine del varietà, il Biscione ospiterà un altro reality show ossia L’Isola dei Famosi 2022.

La nuova edizione della trasmissione che porta i vip in Honduras inizierà a metà marzo 2022 e si preannuncia particolarmente innovativa. Lo storico format debuttò in Italia su Rai 2 sotto la conduzione di Simona Ventura. Fu una scommessa azzeccata per il servizio pubblico che riuscì ad arrivare anche a 10 milioni di telespettatori in una serata. La nuova edizione inoltre sarà in collaborazione con Banijay. Andiamo quindi a vedere tutte le novità in arrivo e chi condurrà la trasmissione.

Isola dei Famosi 2022, arriva la conferma di Ilary Blasi: l’annuncio

Secondo alcune indiscrezioni la Mediaset avrebbe confermato Ilary Blasi come conduttrice dell’Isola dei Famosi 2022. Nel corso dell’ultima edizione l’ex Iena ha dimostrato di riuscire a condurre il programma con grande disinvoltura e capacità narrativa, con uno stile giudicato dalla critica come naturale e pop. Ilary quindi sembrerebbe pronta a misurarsi con un format che oramai è nelle sue corde.

Inoltre la conduttrice di punta delle reti Mediaset deve rifarsi. Infatti Ilary viene dalla deludente esperienza alla guida di Star in the Star. La trasmissione prendeva spunto dal format Rai ‘Tale e Quale Show‘, però ha deluso i vertici del Biscione a causa dei pochi ascolti. Nonostante la disavventura la Blasi è pronta a rimettersi in gioco. Quindi la conduttrice romana tornerà ad abbracciare il reality a partire dalla metà di marzo 2022.