Ignazio Moser, nuovo aggiornamento sulle sue condizioni di salute: annuncio in diretta

Ignazio Moser aggiorna i suoi fan sulle sue condizioni di salute. Andiamo a vedere l’annuncio in diretta del fidanzato di Cecilia Rodriguez.

Torna sui social Ignazio Moser che ha deciso di aggiornare i fan sul suo stato di salute. Infatti da qualche tempo il cognato di Belen Rodriguez si è concesso una pausa dai social ed ha persino annullato i suoi impegni di lavoro per stare a riposo. Inoltre l’ex ciclista non ha mai parlato del suo problema fino in fondo, con le cause del suo malessere che sono state avvolte dal mistero. Ora invece Moser ha confessato che ha dovuto fare i conti con un parassita.

Un utente infatti gli ha chiesto: “Come stai Ignazio? Superato quel maledetto problema fisico?“. Ignazio senza troppi fronzoli ha risposto su Instagram: “Direi proprio di sì, non si è ancora capito dove e come ho preso questo parassita intestinale ma l’importante è che ora la cosa sia superata. Sono tornato a mangiare e ad allenarmi come prima e più di prima“. Andiamo quindi a vedere le condizioni di salute dell’ex protagonista dell’Isola dei Famosi.

Ignazio Moser sconfigge un parassita intestinale: la rivelazione su Instagram

In molti pensano che questo parassita intestinale abbia colpito Ignazio Moser nel corso della sua esperienza all’Isola dei Famosi. Il fidanzato di Cecilia Rodriguez è stato infatti uno dei protagonisti dell’ultima edizione condotta da Ilary Blasi. Inoltre non è la prima volta che i Vip, rientrati in Italia, hanno a che fare con del malessere fisico dopo la loro esperienza in Honduras.

Fortunatamente adesso il malessere fisico sembrerebbe essere passato per il figlio di Francesco Moser. Inoltre Ignazio a breve parteciperà al nuovo programma Mediaset ‘Back to School‘. Il nuovo format sarà condotto da Nicola Savino ed a gennaio andrà in onda su Italia 1. Nel corso della trasmissione Ignazio Moser ed altre celebrità dovranno mettersi alla prova con l’esame di quinta elementare. Il format si preannuncia essere leggero e diverte ed è attesissimo da milioni di spettatore.