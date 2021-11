Ibrahimovic, c’è la decisione sul futuro: i tifosi sono al settimo cielo! L’attaccante svedese non ha intenzione di smettere e punta i Mondiali in Qatar

Il Milan sta vivendo un grande momento in campionato quest’anno. La testa della classifica della Serie A, condivisa con il Napoli, è frutto di un percorso praticamente netto, con soli due pareggi dopo 12 giornate. Questo week end i rossoneri sono attesi dalla trasferta di Firenze e proveranno ad approfittare del big match fra Inter e Napoli per rimanere da soli al primo posto. A guidare ‘Il Diavolo‘ ci sarà ancora lui, Zlatan Ibrahimovic. L’impegno con la nazionale svedese non è andato nel migliore dei modi e la sconfitta con la Spagna lo costringerà ad affrontare gli spareggi per staccare il pass per Qatar 2022. Il centravanti di origini slave non ha nessuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo e nonostante i 40 anni suonati, si appresta a rinnovare per un altro anno il suo contratto con il Milan.

Ibrahimovic, c’è la decisione sul futuro: rinnoverà con il Milan fino al 2023

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Maldini e Massara sarebbero vicinissimi all’accordo con Mino Raiola per estendere l’accordo con Ibra fino al giugno 2023. La sua importanza in campo e nello spogliatoio non è in discussione e dopo aver recuperato a pieno dai problemi al ginocchio, il rendimento è tornato quello di sempre. Il carisma e lo spessore tecnico, specie in questa Serie A, continua a fare la differenza e Pioli lo sa bene. Il tecnico rossonero ha chiesto espressamente al fenomeno di Malmo di restare per ottenere insieme successi importanti. L’ultimo scudetto ottenuto dal Milan risale al 2011, quando proprio Ibrahimovic vestiva la casacca rossonera. Dopo un decennio, questa stagione potrebbe regalare la stessa soddisfazione ai tifosi, aggrappati al loro condottiero. La firma è ormai ad un passo.