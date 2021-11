GF Vip 6, arriva un nuovo pesante attacco: c’entra Manuel Bortuzzo – FOTO

Un pesante attacco nei confronti del papà di Manuel Bortuzzo che non è stato molto apprezzato dal pubblico del GF Vip 6

Franco Bortuzzo non si smentisce mai nella sua ridicolaggine… Alimenta ancora più odio di quanto già c’è né nei confronti di Lulù… Che schifo!!! #gfvip pic.twitter.com/42HmUfplIW — Fabiola (@Fabiola63445821) November 18, 2021

Che Franco Bortuzzo simpatizzi poco la vicinanza tra suo figlio Manuel e la Principessa Lulù è fatto evidente. Quest’oggi, però, il papà del concorrente del GF Vip 6 è stato preso di mira per una ricondivisione sui suoi social che ha fatto molto discutere.

LEGGI ANCHE > > > Al Bano, progetto clamoroso in vista: l’annuncio fa impazzire i fan

NON PERDERTI > > > Milly Carlucci, arriva una decisione davvero clamorosa: Maria De Filippi è avvisata

In particolare, infatti, Franco ha postato un video che vede Soleil e Manuel chiacchierare. L’influencer, infatti, dice al nuotatore di non essere mai stata nella sua stanza e che potrebbero fare una cena romantica all’interno di essa, con evidente ironia. Alla fine, un commento esterno da parte di un utente di Instagram chiosa: “Immagini la faccia di Lulù se le mostrano questa clip…”.

LEGGI ANCHE > > > Ignazio Moser, nuovo aggiornamento sulle sue condizioni di salute: annuncio in diretta

GF Vip 6, famiglia Bortuzzo presa di mira sui social

Faccio i miei complimenti alla famiglia selassié che nonostante vedano il modo in cui viene trattata da due mesi Lulù non si abbassano a certi livelli come invece sta facendo la famiglia Bortuzzo verso Lulù che l’unica colpa che ha essersi innamorata di un iceberg! #gfvip — Fabiola (@Fabiola63445821) November 18, 2021

Sui social l’hashtag #GFVip è pieno di commenti negativi da parte degli utenti per la famiglia Bortuzzo. Qualcuno scrive: “La mela che non cade mai troppo lontana dall’albero. Peccato, ‘potevi valerne la pena, hai scelto di farla’… Un po’ per Manuel mi dispiace, perché credo che potrebbe migliorare tanto se aiutato, ma evidentemente il suo stato emotivo non è una priorità…”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Isola dei Famosi 2022, c’è il nome del prossimo conduttore: pubblico in visibilio