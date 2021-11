GF Vip 6, scoppia una lite furiosa in cucina: “Non fare il cafone” – VIDEO

GF Vip 6, scoppia una lite furiosa in cucina: incredibile quanto accaduto proprio pochissimi istanti fa tra i due concorrenti

Mancano poco più di ventiquattro ore all’inizio della nuova puntata del GF Vip 6, e nella casa nascono nuove incomprensioni. Oggi i vipponi, dopo aver visto un video tutorial di come preparare la pizza per questa sera, hanno pensato di dividersi i compiti e rimboccarsi le maniche mettendosi immediatamente all’opera.

Davide, Aldo e Soleil, non tenendo conto dell’ora, hanno occupato la cucina ignari che da lì a breve i loro coinquilini avrebbero dovuto preparare il pranzo. Così tra i fornelli sono volate delle offese.

Tra i vipponi che avevano bisogno di spazio per preparare il pranzo vi era Gianmaria il quale, infastidito, non ha accettato il fatto che si debbano fare contemporaneamente due cose in cucina: preparare il pranzo e l’impasto per la pizza.

Gianmaria il suo fastidio non lo ha nascosto e lo ha fatto presente ai tre coinquilini. Per evitare questioni Davide si è spostato immediatamente in veranda mentre Soleil ha voluto spiegare al suo ex fidanzato che non avrebbero occupato la postazione per molto tempo, ma solo il tempo di impastare. Non tollerando il suo modo di rispondere, l’ex protagonista di Uomini e Donne ha detto: “Non fare il cafone”, invitandolo a discutere con toni più pacati.