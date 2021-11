GF Vip 6, quanto percepisce Manuel Bortuzzo: cifre da capogiro!

L’ingresso al GF Vip 6 di Manuel Bortuzzo è stato accolto con grande entusiasmo: ecco quanto guadagna per la sua avventura al reality show

Il sito TVZip ha provato a ricostruire quanto potrebbe essere il guadagno di Manuel Bortuzzo per la sua partecipazione al GF Vip 6. Stando alle indiscrezioni lanciate dal sito, infatti, il nuotatore guadagnerebbe 5.000 euro a settimana, 715 euro al giorno e 2500 euro a puntata.

Se la matematica non è un’opinione, visto il punto a cui è arrivato fin qui -giorno numero 183- Manuel Bortuzzo avrebbe già in tasca un cachet pari a 40.000 euro circa. In più, c’è da considerare che il ragazzo possa arrivare alla finale -visto che è uno dei preferiti dal pubblico- ed a quel punto il guadagno potrebbe vacillare tra i 25 e i 75 mila euro.

GF Vip 6, cifre da capogiro per Manuel Bortuzzo all’interno della Casa

Al di là del ricco cachet che porterà a casa il nuotatore, è innegabile affermare che sta facendo un percorso ricco di emozioni date soprattutto dal ricordo di quanto gli è accaduto. Tuttavia, non è l’unico a guadagnare così tanto. Un cachet molto simile, stando alle indiscrezioni, è quello di Sophie Codegoni.

L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, guadagnerebbe 715 euro al giorno e quindi all’incirca 5000 euro a settimana. Quello che era un rumor del web è diventata una vera e propria indiscrezione confermata da alcune talpe all’interno del programma di Canale 5.