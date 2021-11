Charlene di Monaco, nuovo colpo di scena sulle sue condizioni: cosa sta succedendo. La compagna del principe Alberto sta attraversando un periodo molto delicato

L’ultimo anno è stato estremamente difficile per la principessa Charlene di Monaco. L’ex modella e nuotatrice è rimasta a lungo nel suo paese natale, il Sud Africa, per risolvere i propri problemi di salute. All’inizio si era parlato di una grave infezione scaturita da un intervento odontoiatrico, che l’ha portata a subire addirittura tre operazioni nell’arco di cinque mesi. L’ultima è stata effettuata l’8 ottobre, dopo l’ennesimo collasso subito nelle settimane precedenti. Le indiscrezioni di queste settimane, provenienti dalla Francia, parlano di problemi psicologici e di necessità di disintossicarsi dall’abuso di farmaci antidepressivi. Tutte versioni non confermate ma che hanno lasciato pesanti dubbi nella mente dei fan. Ora è arrivata la notizia di un nuovo viaggio lontano dal Principato per la Wittstock, confermato dallo stesso principe Alberto.

LEGGI ANCHE >>> Charlene di Monaco, nuovo aggiornamento sulle sue condizioni: duro colpo

LEGGI ANCHE >>> Meghan Markle, si avvicina l’ora X: regina Elisabetta col fiato sospeso

Charlene di Monaco, nuovo colpo di scena sulle sue condizioni: ha lasciato di nuovo il Principato

Il sovrano ha raccontato in un’intervista a Monaco Matin, alla vigilia della Festa Nazionale (19 novembre), che la moglie “sta meglio, ma ha ancora bisogno di riposo e tranquillità. Per questo resterà un po’ di tempo lontano dalla Rocca. È molto stanca, non solo fisicamente ma anche psicologicamente”. Insomma una parziale conferma di quanto ipotizzato dalle riviste di settore. Per evitare speculazioni e pressioni di ogni tipo, il luogo del nuovo viaggio non è stato rivelato.

“Benché lontana dal Principato, sarà facile per me e i bambini andare a trovarla e passare del tempo con lei“, ha aggiunto Alberto II.

Charlene era rientrata a Monaco appena dieci giorni fa, l’8 novembre, attraverso un volo privato da Durban. Da marzo, la principessa aveva dovuto fare i conti con gravi problemi di salute, rimanendo ben 8 mesi in Sud Africa, lontano dalla famiglia.

La speranza a Palazzo è che possa fare nuovamente ritorno a casa per il 10 dicembre, quando verrà festeggiato il compleanno dei gemelli Jacques e Gabriella, che compiranno 7 anni.