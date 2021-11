Carlo Conti prende la finale a Mara Venier: colpo di scena nel palinsesto Rai

Carlo Conti prende la finale a Mara Venier: ecco l’inaspettata decisione Rai che vede La Zia estromessa dall’ultima puntata di una trasmissione a cui tiene molto.

L’anno scorso, Venier e Conti hanno condotto insieme Lo Zecchino D’Oro, riscontrando ottimi risultati in termini di ascolti e di apprezzamento del pubblico. Quest’anno la Rai ha pensato a qualcosa di totalmente diverso. Mara Venier, purtroppo, non parteciperà in qualità di conduttrice all’evento canoro.

I primi due appuntamenti saranno condotti dalla coppia formata da Francesca Fialdini e Paolo Conticini. Per la finale dello Zecchino D’Oro, tornerà a grande richiesta Carlo Conti, ma quest’anno sarà da solo. Questo succederà, molto probabilmente, a causa del palinsesto scelto per la messa in onda della gara canora.

Carlo Conti e la staffetta Mara Venier: ecco il palinsesto

Lo Zecchino D’Oro quest’anno andrà in onda subito dopo Domenica In, che è condotta proprio da Mara Venier. Evidentemente, la conduttrice non riuscirà ad essere presente in entrambi i programmi. La gara di canto verrà trasmessa il prossimo 3 e 4 dicembre, e si estenderà fino all’inizio del telegiornale serale.

Non si conoscono ancora i nomi dei bambini che parteciperanno all’evento, ma Tv blog ha reso noto che saranno 14 le canzoni che si potranno ascoltare in diretta durante il programma. Dopo l’interruzione dello scorso anno dovuta al Covid, la prima nella storia della trasmissione, i bambini torneranno finalmente protagonisti.