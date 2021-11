Milly Carlucci si è vista costretta a smentire il suo stesso annuncio, spiegando che nella prossima puntata di Ballando con le Stelle del 20 novembre ci saranno due grandi assenti. Ecco le sue parole.

L’ospite a sorpresa di ogni puntata di Ballando con le Stelle sta generando molta attesa e curiosità. Molti si aspettavano, ad esempio, che Pippo Baudo si esibisse anche nel ballo, ma comunque la sua presenza è riuscita da sola a riempire il palcoscenico ed anche il cuore degli spettatori. Sabato 20 novembre si aspettava un grande campione.

LEGGI ANCHE >>> Ballando con le stelle, la rivelazione allarma i fan: “Ha la demenza senile”

NON PERDERTI >>> Ballando con le Stelle, Andrea Iannone: un video svela le condizioni di salute

Ciro Immobile e la moglie Jessica Melena, infatti, erano gli ospiti invitati alla prossima puntata di Ballando con le Stelle. Se il 17 novembre la conduttrice Milly Carlucci aveva annunciato personalmente la presenza dell’attaccante italiano campione in Europa, il giorno dopo, nella serata, si è vista costretta a smentire quanto detto.

Ballando con le Stelle, perchè Ciro Immobile non ci sarà

Ciro Immobile e Jessica Melena, secondo quanto annunciato da Milly Carlucci, non saranno ospiti di Ballando con le Stelle. Questo perchè il numero dieci della Lazio e della Nazionale italiana si è infortunato al polpaccio. Oltre a non poter giocare a calcio, non potrà neanche esibirsi nel ballo con sua moglie.

LEGGI ANCHE >>> Ballando con le Stelle, concorrente rivela il suo disturbo: drammatica confessione

Milly Carlucci, però, spiega che la coppia troverà comunque l’occasione di collegarsi ed essere protagonista a suo modo della puntata del talent-show. Ciro Immobile e Jessica Melena presenteranno l’iniziativa solidale “Un calcio all’esclusione“, oltre a concedersi alle domande della conduttrice e dei giudici.

Ecco il video annuncio di Milly Carlucci: