Un ex concorrente e vincitore del talent-show Amici ha voluto condividere con i suoi ammiratori il dramma familiare che lo ha travolto. La reazione dei fan è stata commovente: il cantante è stato ricoperto di messaggi.

Molti ricordano Antonino Spadaccino come il vincitore della quarta edizione di Amici. In realtà, lui è anche il cantante che ha impressionato Micheal Bubble e Robbie Williams. Inoltre, quando vinse al provino per partecipare ad Amici, eliminò Arisa, anche lei in fila per poter partecipare all’edizione del talent-show di quell’anno.

Negli ultimi giorni, ci sono stati dei cambiamenti importanti nella vita di Antonino, e lui ha voluto condividere qualche dettaglio con i suoi fan. Vedendo il grande riscontro e la gran quantità di messaggi ricevuti, ha quindi deciso di pubblicare un videomessaggio molto intenso ai suoi ammiratori.

Amici, il dramma familiare di Antonino Spadaccino

Antonino ha voluto condividere sui social alcuni dei momenti che ha trascorso con sua madre. Prima di potarla a fare una visita medica, gli aveva chiesto di portarla a mangiare “americano”. Questa richiesta, ha poi assunto un valore molto particolare per il cantante. I medici, infatti, gli hanno comunicato che la madre potrebbe avere problemi di memoria.

La madre di Antonino si ricorderà di quando è andata a mangiare “americano”? Si ricorderà di suoi figlio? Queste sono le domande che girano per la testa all’ex concorrente di Amici. Lui, però, trasforma questi interrogativi in una promessa di dare il massimo nella vita. Promette quindi di volerci essere, nonostante il Covid, e di voler fare un annuncio a breve.

Ecco il videomessaggio di Antonino ai suoi fan:

