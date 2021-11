Amici 21 anticipazioni, Albe stupisce tutti: il gesto inaspettato lo manda in sfida

Le anticipazioni di domenica 21 novembre di Amici 21 fanno sapere di grandi emozioni: Albe commette un gesto inaspettato

Domenica 21 novembre andrà in onda una nuova puntata di Amici 21 come di consueto su Canale 5 a partire dalle 13:55. Le anticipazioni fanno sapere che Anna Pettinelli continuerà a dare del filo da torcere ad LDA: propone una nuova sfida per il cantante, non senza le proteste di Rudy Zerbi che è suo insegnante.

Tuttavia, questa volta c’è stata una vera e propria presa di posizione da parte di uno dei compagni d’avventura di LDA: Albe. Quest’ultimo, allievo proprio della Pettinelli ha chiesto alla produzione la possibilità di sostituire l’amico ed andare in sfida: una specie di Enrico Nigiotti del 2021. La decisione definitiva, alla fine, spetterà appunto alla produzione che darà una risposta ai ragazzi in settimana.

Anticipazioni Amici 21, Rudy Zerbi cambia le carte in tavola: sfida per il suo allievo

Rudy Zerbi è sempre molto chiaro con i suoi allievi: o ci si impegna o si va via, così com’è successo a Giacomo. Proprio quest’ultimo, è stato fatto fuori da Simone il cui letto ormai traballa. È proprio il suo insegnante, infatti, a mandarlo in sfida contro Elena, originariamente sfidante di Tommaso, perché gli è piaciuta molto.

Tommaso, Alex, Nicol e Dario eseguono le loro sfide e le vincono. Durante la puntata, Raimondo Todaro ed Anna Pettinelli balleranno una rumba. Alla fine della trasmissione ci sarà nuovamente l’appuntamento dedicato ai palloncini, questa volta saranno indirizzati ai professori ed a Elena D’Amario.