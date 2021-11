Al Bano, progetto clamoroso in vista: l’annuncio fa impazzire i fan. Dovrebbe succedere nei prossimi mesi e sarà una grandissima sorpresa

L’addio a ‘The Voice Senior‘ come giudice, insieme alla figlia Jasmine, per essere sostituito da Orietta Berti non significa che Al Bano scappi dalla tv italiana. Anzi, per i prossimi mesi c’è un progetto pazzesco che lo riguarda in prima persona e che piacerà moltissimo ai suoi fan.

Ad anticiparlo è lo stesso cantante di Cellino San marco, intervistato dal settimanale ‘Oggi’ che gli dedica un lungo servizio: “Ci sarà una fiction in quattro puntate sulla mia vita. È notizia di questi giorni. C’è stato un incontro con Publispei, e che io sappia stanno iniziando a scrivere la sceneggiatura”.

E Al Bano spiega che ha già in mente anche un titolo: “Non mi dispiacerebbe se fosse ‘Al Bano – Una vita da romanzo’, perché nella mia vita c’è stato veramente tutto e di tutto: vittorie, sconfitte, drammi, malattie: dalla prostata all’infarto, passando per l’ischemia e l’edema alle corde vocali. Ma non mi sono mai arreso”.

Al Bano, progetto clamoroso in vista: presto lo rivedremo anche in tv

Il progetto è solo in embrione, anche se finalmente questa è la volta buona per vederlo realizzato. Mistero assoluto al momento sull’attore che dovrà interpretare un personaggio così carismatico nel mondo della musica e dello spettacolo italiani. Per quello che anticipa Al Bano, sarà un excursus su tutta la sua vita, fin dagli inizi della carriera e quindi serve un interprete che riesca a fare tutte le sfumature giuste.

Quello della fiction sulla sua vita però è soltanto uno dei moli impegni che l’ex marito di Romina Power sta portando avanti. Parallelamente alla musica c’è il suo ruolo di imprenditore nel mondo della vinificazione e così anticipa che dallo scorso mese di luglio a Cellino sta costruendo una cantina nuova.

Ma quando lo rivedremo in carne e ossa in un programma televisivo dopo l’apparizione come concorrente a ‘Ballando con le Stelle?? Succederà molto presto, perché nel Capodanno in piazza di Canale 5 accanto a Federica Panicucci ci sarà anche lui. Un po’ come presentatore, un po’ per scaldare il pubblico con il suo lunghissimo repertorio, perché Al Bano c’è sempre.