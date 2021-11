Vaccino per i bambini, Bertolaso a iNews24: “Troppa disinformazione, mia nipote la farà subito”

"Mia nipote di 8 anni sarà vaccinata subito”. A dirlo, ai microfoni di iNews24, è il coordinatore della campagna vaccinale in Lombardia, Guido Bertolaso, a margine di una conferenza stampa al Pirellone, a Milano, rispondendo a una domanda sui vaccini anti-Covid ai bimbi da 5 a 11 anni. “È strano avere preoccupazioni e dubbi per una vaccinazione che è banale come le altre. Credo si stia facendo molta disinformazione”. Bertolaso risponde anche a Giorgia Meloni, che nei giorni scorsi si è detta contraria: "La Meloni è contraria alla vaccinazione per i bambini? Ognuno in questo Paese è libero di dire quello che vuole."