Uomini e Donne, ex tronista è diventata mamma: fiocco rosa – FOTO

Grande momento per ex tronista di Uomini e Donne: è diventata mamma per la prima volta. L’annuncio ha emozionato i fan

Grande momento per ex tronista di Uomini e Donne che diventa mamma per la prima volta. Parliamo di Giulia Quattrociocche, volto noto al pubblico di Mediaset per la sua partecipazione, nel 2019, nel programma di Maria De Filippi. La 29enne decise di concludere il suo percorso sotto una cascata di petali rossi assieme a Daniele Schiavon.

Ma a distanza di pochissimo tempo la storia d’amore con il 25enne romano trovò fine. Oggi, però, Giulia è riuscita a costruirsi una famiglia ed è felice accanto al suo compagno Manuel Magazzino. La studentessa universitaria solo a maggio scorso comunicava di essere incinta e, a distanza di 6 mesi, la sua primogenita è nata portando infinita gioia a casa Magazzino-Quattrociocche.

Giulia Quattrociocche, ex tronista di Uomini e Donne, è diventata mamma: l’annuncio su Instagram ha fatto impazzire i fan

“Auguri a te, che sarai il padre più meraviglioso del mondo”. Inizia così il post pubblicato da Giulia Quattrociocche su Instagram. L’ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato il lieto evento ai 18,9mila followers che la seguono sui social. Infine, non sono mancati gli auguri a se stessa: “Ho scoperto la donna che sono questa notte”.

La Quattrociocche ha svelato ai suoi fans anche il nome che assieme al compagno ha voluto dare alla sua primogenita: Cole. La piccola è nata nel corso della notte tra il 16 e il 17 novembre. Al momento è stata solo Giulia a condividere questo momento speciale con i propri fans. Dal profilo di Manuel Magazzino, invece, ancora nessun commento.