Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice fa preoccupare i fan: “Mi sono sentita male”

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha fatto preoccupare i suoi fan dopo aver raccontato una notte di terrore

Chiara Rabbi ha passato una nottataccia. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha raccontato di essersela vista brutta nel bel mezzo della notte ed ha fatto preoccupare i tanti fan che la seguono.

In particolare, la Rabbi ha spiegato: “Ragazze mi dispiace essere sparita ieri ma sono stata veramente male. Ho cominciato ad avere crampi fortissimi. Una nausea allucinante, tutte le ossa che mi facevano male, la testa che mi scoppiava. Ho sofferto tantissimo questa notte, non so che cosa è stato, io suppongo raffreddata”.

Uomini e Donne, Chiara Rabbi spiega cos’è successo nella notte

Dopo una storia su Instagram in cui ha ammesso di non sentirsi bene, Chiara Rabbi è completamente sparita dai social suscitando la preoccupazione nei suoi follower. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha spiegato di star accusando qualche fastidio negli ultimi tempi: “Il dente del giudizio che devo togliere ha ricominciato a farmi male, quindi ho tutta questa parte gonfia. Adesso devo per forza alzarmi e passare in farmacia”.

D’altro canto, si è fatto sentire anche il fidanzato Davide Donadei che le è stata accanto tutta la notte: “Oggi giornataccia per Chiara e quindi inevitabilmente anche per me”. La coppia è inseparabile e spesso si mostrano insieme anche sui social: ‘in salute ed in malattia’.