Un Posto al Sole anticipazioni, riemergono ombre del passato: l’addio sconvolge tutti

Le anticipazioni di Un Posto al Sole rivelano numerosi colpi di scena per i protagonisti della storica soap

Le nuove puntate di Un Posto al Sole, in onda su Rai Tre dal 22 al 26 novembre 2021, continueranno a lasciare con il fiato sospeso gli appassionati della storica soap. Dopo il terribile incidente stradale che comprometterà la vita di Chiara Petrone e suo padre, Nunzio farà il suo ritorno a Napoli. Il figlio di Franco Boschi farà di tutto per stare vicino alla ragazza. Intanto, però, la dinamica dell’incidente continua ad essere poco chiara alla polizia.

Durante il party che si è svolto alla terrazza, in occasione del battesimo di Federico, Niko Poggi ha avuto un chiarimento con Alberto. Il giovane avvocato adesso si chiede se sia il caso di dare un’opportunità al Palladini assumendolo nel proprio studio. Intanto al Palazzo si vivrà un nuovo momento di gioia: Filippo poco alla volta ricorda sempre di più del suo passato.

Rossella dovrà decidere se allontanarsi da Napoli per proseguire il suo percorso di formazione: questo la porterà via anche da Riccardo oltre che dalla famiglia. Silvia, invece, sarà contattata da Giancarlo. Cosa le vorrà dire il suo ex amante? Tornando all’idea di assumere Alberto Palladini nel proprio studio legale, Niko capirà che non tutti sono d’accordo con la sua idea.

Un Posto al Sole anticipazioni, il matrimonio di Silvia e Michele sempre più verso il capolinea: spunta di nuovo Giancarlo

Mentre Rossella cerca di capire se sia il caso di allontanarsi da Napoli, ecco che Michele intuisce che sua moglie gli sta nuovamente nascondendo qualcosa. Il loro matrimonio subirà un nuovo colpo e con molta probabilità i due arriveranno al punto di non ritorno. Adele, in occasione della giornata internazionale per eliminare la violenza sulle donne, troverà la forza per ribellarsi a tutto il male che ha ricevuto.

La mamma di Susanna metterà un punto definitivo anche con Mauro che continua ad abusare della sua bontà d’animo. Infine, mentre il piano di Roberto Ferri prosegue per distruggere il matrimonio di Marina Giordano, l’imprenditrice riceverà una piacevolissima sorpresa dal marito. Fabrizio come riuscirà a sorprendere la sua donna? Lo scopriremo presto.