Trombe d’aria e allagamenti: il maltempo flagella la Sicilia

Non c'è pace per la Sicilia. Dopo l'uragano che ha sommerso Catania e la sua provincia nelle scorse settimane, ora il maltempo si sposta l'agrigentino e la provincia di Palermo. A Licata si è formata una tromba d'aria nella zona del porto, che ha danneggiato alcuni capannoni e dei pescherecci. A Termini Imerese, uno dei centri più grandi della città metropolitana di Palermo, acqua e fango hanno invaso le strade, trasformandole ancora una volta in fiumi in piena. Disposta la chiusura di scuole e uffici pubblici, mentre ora è in corso la conta dei danni.