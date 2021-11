Sanremo 2022, chi affiancherà Amadeus all’Ariston: indiscrezione bomba! Si avvicina sempre più la prossima edizione del Festival

Si avvicina sempre di più la 72sima edizione del Festival di Sanremo. Amadeus per il terzo anno consecutivo sarà il direttore artistico della kermesse canora più importante del nostro Paese. Al Teatro Ariston dal 1 al 5 febbraio ci sarà nuovamente il pubblico, dopo la parentesi dello scorso anno, segnata dalla pandemia di Covid. La presenza in poltrona sarà fondamentale per tornare all’antica normalità e ricreare lo spettacolo unico che solo il Festival sa regalare. In questi giorni si fa un gran parlare del resto della squadra di conduttori che andrà ad affiancare Amadeus. La sua storica spalla, ovvero Fiorello, sarebbe al momento in bilico. Anzi secondo le ultime indiscrezioni avrebbe rifiutato di partecipare a questa edizione, lasciando vacante il ruolo di co-conduttore. Proprio per questo sta impazzando il toto nome per individuare i protagonisti dell’Ariston.

Sanremo 2022, chi affiancherà Amadeus all’Ariston: tutti i nomi per sostituire Fiorello

Per quanto riguarda le figure femminili, in pole ci sono sempre Alessia Marcuzzi e Antonella Clerici. La prima ha lasciato Mediaset ormai da qualche mese e sarebbe ben lieta di accettare la sfida. La seconda, che ha già avuto diverse esperienze a Sanremo, sia come presentatrice che come super ospite.

Oltre a loro due si parla anche di Chiara Ferragni o di un’altra influencer sulla cresta dell’onda, ovvero Giulia De Lellis. Proprio per ricercare un grande appeal tra il pubblico più giovane, non è da escludere un coinvolgimento di un personaggio come Khaby Lame, famoso su Tik Tok con i suoi 100 milioni di followers. Nelle prossime settimane ne sapremo sicuramente di più. Il pubblico resta in attesa.