Royal Family, clamoroso gesto del Principe Carlo: cosa è successo

Royal Family, arriva il clamoroso gesto del Principe Carlo che spiazza tutti: cosa è successo recentemente

La figura del Principe Carlo è sempre più centrale all’interno della corona britannica. Il passaggio di consegne al trono è sempre più vicina e il futuro erede si sta preparando per un ruolo estremamente delicato. La Regina Elisabetta è ancora estremamente presente e in buona salute, ma ha bisogno di maggiore sostegno rispetto al passato. Alcune funzioni sono già state delegate e questa permette al primogenito di iniziare il nuovo percorso. Al suo fianco c’è sempre la fida Camilla Parker Bowles, perfettamente a suo agio con la figura istituzionale che le viene richiesta. I suoi rapporti con Sua Maestà sono migliorati molto con il passare degli anni e adesso le due vanno d’amore e d’accordo.

Recentemente la coppia Windsor ha intrapreso un viaggio di rappresentanza in Giordania, compiendo anche un gesto particolare. Secondo quanto riportato dalla stampa britannica, i due avrebbero in programma di riportare a casa almeno “cinque o sei dozzine” di bottiglie di acqua santa dal fiume Giordano. Il Daily Mail ha riferito che il futuro monarca prevede di riportare l’acqua santa per i futuri battesimi reali, con la possibilità che sia destinata al battesimo della figlia del principe Harry.

LEGGI ANCHE >>> Royal Family, nuovi guai per Meghan Markle: cosa rischia la duchessa

LEGGI ANCHE >>> Royal Family, Harry è pronto a “distruggere” il Palazzo: la Regina Elisabetta trema

Royal Family, il gesto del Principe Carlo spiazza tutti: acqua santa prelevata in Giordania per il battesimo di Lilibet Diana?

I duchi del Sussex hanno avuto la piccola Lilibet Diana lo scorso giugno e stanno ancora decidendo dove e quando battezzarla. Si era parlato recentemente della possibilità di effettuare la cerimonia in America. Questo però non sarebbe andato giù alla Regina Elisabetta e agli altri componenti della Royal Family, costringendoli probabilmente ad un deciso dietrofront.

Il fratello di Lilibet, Archie, nato a maggio 2019, è stato battezzato alla Windsor Chapel, appena due mesi dopo. In molti si augurano che il luogo possa essere lo stesso, magari utilizzando proprio l’acqua santa prelevata dal fiume dove Giovanni Battista battezzò Gesù.

Rustom Mkhjian, il direttore generale del sito del battesimo sacro in Giordania, ha raccontato al Daily Mail dell’importanza che i bambini della famiglia reale vengano battezzati con l’acqua proveniente da un sito cristiano così importante.

Tuttavia, il signor Mkhjian ha rivelato di non sapere esattamente per chi sarebbe stata utilizzata l’acqua sacra prelevata da Carlo e Camilla.