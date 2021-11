Pierpaolo Pretelli-Giulia Salemi, rivelazione di Soleil al GF Vip 6: colpo di scena

Colpo di scena al GF Vip 6. Nella casa si parla di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: la rivelazione di Soleil Sorge

La quinta edizione del Grande Fratello Vip ha portato tanta fortuna in amore per due ex concorrenti: parliamo di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. L’ex velino di Striscia la notizia e la conduttrice televisiva si sono conosciuti nella casa più spiata d’Italia e da allora non si sono più separati.

Negli ultimi mesi, inoltre, sul web si è parlato spesso di fiori d’arancio per gli ex gieffini. Un amore che ha appassionato tutta l’Italia e di cui ancora se ne parla anche nella casa del GF Vip 6. Nelle ultime ore a ricordare Pierpaolo e Giulia sono state Jessica Selassié, Francesca Cipriani e Soleil Sorge. Le tre gieffine nello specifico hanno parlato delle nozze che ad oggi non sono ancora arrivate rivelando qualche piccolo dettaglio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Alessia Marcuzzi si confessa ai suoi fan: “Vi svelo quando tornerò in tv”

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, al GF Vip 6 si parla delle loro nozze: inciuci tra gieffine

Nella casa del GF Vip 6 si parla della storia d’amore nata tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi grazie al reality di Mediaset. Nello specifico sono state Jessica, Francesca e Soleil a ricordare che, seppure se ne sia parlato più volte, le nozze tra i due ancora non sono arrivate. La Selassié ha chiesto alle due compagne di avventura: “Mica le ha fatto la proposta?”. A questo punto è stata Soleil a rispondere: “Che io sappia ancora no”.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Uomini e Donne, ex tronista racconta le proprie sofferenze: “E’ dolorante”

L’influencer conosce bene la Salemi in quanto entrambe facciano parte della stessa agenzia. Ma cosa ne pensa invece Francesca Cipriani di tutto questo? Ebbene, la showgirl ha ammesso che Pierpaolo e Giulia sono una delle sue coppie preferite: “Sono bellissimi insieme”. Ma a proposito di coppie preferite, la gieffina ha commentato anche la storia d’amore nata sempre al GF Vip 5 tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: “Anche loro sono bellissimi insieme”. Parole che hanno trovato riscontro da Jessica e Soleil.