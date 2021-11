Milano: 19enne sostenitrice dell’Isis, le immagini dell’arresto

Migliaia di foto e video che facevano apologia dell'Isis, tra attentatori, manuali di addestramento per futuri miliziani, simbolismi cari al sedicente Stato islamico. È quanto la polizia ha ritrovato nel telefonino della 19enne italo-kosovara Bleona Tafallari, che si prodigava anche in azioni di proselitismo su Telegram rivolte a donne minorenni kosovare: oltre 2mila chat in cui operava una capillare azione di sostegno all'Isis e ai suoi principi. In casa, così come sottolineato dai pm, vestiva sempre con l'hijab e raramente usciva di casa "per non contaminarsi con gli Occidentali". La donna è stata arrestata dalla polizia nella sua abitazione di Milano, in via Padova.