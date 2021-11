Lutto nel mondo delle Serie Tv, è morto un grande protagonista: era giovanissimo e molto stimato. Ancora ignote le cause della sua scomparsa

Un grave lutto ha colpito il mondo delle Serie Tv americane. E’ scomparso all’età di 41 anni Heath Freeman, l’attore noto per aver interpretato il serial killer Howard Epps in due stagioni di “Bones”. La star dei reality TV ed ex Miss America, Shanna Moakler, è stata la prima a postare la notizia della morte di Freeman. Il suo manager Joe S. Montifiore ha confermato la triste indiscrezione.

Montifiore ha rilasciato alla stampa americana questo breve messaggio di commiato.

“Siamo davvero devastati dalla perdita del nostro amato Heath Freeman. Un essere umano brillante con uno spirito intenso e pieno di sentimento, lascia un’impronta indelebile nei nostri cuori. La sua vita è stata piena di profonda lealtà, affetto e generosità verso la sua famiglia e i suoi amici”.

Lutto nel mondo delle Serie Tv, è morto Heath Freeman: aveva 41 anni

Freeman ha preso parte a diverse grandi serie oltre a “Bones”, a cominciare da un’apparizione in “ER-medici in prima linea” nel 2001. Negli anni successivi è apparso in “NCIS“, “The Closer” e “Without a Trace“, tra gli altri.

Più di recente, è stato scelto per il film del regista Michael Polish “Terror on the Prairie“, con Gina Carano, e “Devil’s Fruit“, che è in post-produzione.

La sua storica amica Shanna Moakler ha postato su Twitter: “Buon Dio, bellissimo amico, mi mancheranno le tue risate e adorerò i nostri bei momenti… Grazie per aver reso questa vita eccitante e divertente”.