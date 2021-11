Giulia De Lellis, disavventura a Milano: “Cacciata in malo modo” – VIDEO

Questa mattina Giulia De Lellis è stata “cacciata in malo modo” da un noto locale di Milano: la testimonianza sui social

Vabbè questo è quello che successo stamattina da Starbucks con Giulia De Lellis e lei aveva torto, le regole vanno rispettate sempre, famosi e non famosi! #TikTok https://t.co/MJ22Q3X3Ot — Gian Maria Sainato (@giansainato) November 17, 2021

L’influencer e modello Gian Maria Sainato, questa mattina, ha assistito ad una scena che ha raccontato ai suoi follower di Twitter e TikTok. Davanti ai suoi occhi, infatti, c’era Giulia De Lellis che è stata ‘cacciata in malo modo da Starbucks’.

Giulia De Lellis cacciata da Starbucks: cos’è successo

Stando a quanto raccontato da Gian Maria Sainato, infatti, mentre era da Starbuks in centro a Milano ha assistito ad una scena in cui Giulia De Lellis, in compagnia del cane, discuteva in modo acceso con la guardia del locale che la invitava di uscire. La ragione è che il cane non poteva essere all’interno dello store, così come motivato dalla commessa. Il problema era la torrefazione del caffè completamente aperta, unico locale in Europa ad avere questo tipo di esposizione e conseguente regola.

L’influencer milanese era già stata avvertita del fatto che il suo amico peloso non potesse entrare, ma in barba alle regole la De Lellis ha insistito per portare con sé il suo cane e la guardia è dovuta intervenire per farla accomodare all’uscita.