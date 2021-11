GF Vip 6, paura in casa: “Ha febbre e mal di stomaco”. Uno dei personaggi ha passato dei brutti momenti a causa dei sintomi influenzali

La pandemia di Covid sta continuando ad influire sulle vite di ognuno di noi a tutti i livelli. Che si tratti di lavoro o tempo libero, il coronavirus ha stravolto la nostra quotidianità. Anche all’interno della Casa di Cinecittà i protocolli sono rigidissimi e c’è massima attenzione alla sicurezza dei concorrenti del Grande Fratello Vip. Ecco quindi che i sintomi influenzali manifestati da Gianmaria Antinolfi nelle ultime ore hanno creato una certa apprensione. L’imprenditore, ex di Soleil Sorge, ha iniziato ad avvertire brividi di freddo e forte mal di stomaco. La febbre è salita e lo ha costretto a sdraiarsi al letto per riposare. In vista dell’appuntamento con la diretta serale, Antinolfi è rimasto in disparte per cercare di recuperare il prima possibile. Questo suo malessere, tuttavia, ha creato alcune preoccupazioni all’interno della Casa.

GF Vip 6, paura in casa: Gianmaria Antinolfi sta male

Soleil è andata a verificare quali fossero le condizioni dell’ex compagno, mentre altre come Sophie Codegoni non ci hanno pensato minimamente ad interessarsi a Gianmaria. L’influenza (confermato che non si tratta di Covid) è uno spauracchio all’interno del reality, visto che gli inquilini di Cinecittà sono costretti a vivere a stretto contatto per 24 ore al giorno.

Chi non si è preoccupata minimamente di Antinolfi è Katia Ricciarelli. La soprano, pur sapendo delle condizioni deficitarie dell’imprenditore, si è esercitata al canto per diverse ore, poco distante da lui, come se niente fosse. Molto concorrenti glielo hanno fatto notare, sottolineando la mancanza di rispetto e invitandola a smettere.

Per quanto riguarda l’influenza di Gianmaria Antinolfi, va sottolineato come probabilmente si tratta dello stesso virus che nei giorni scorsi aveva colpito proprio Soleil Sorge. Parlando con Nicola Pisu in giardino, lei stessa aveva confermato di non sentirsi bene e di aver già parlato con la produzione. Evidentemente il malanno è stato attaccato anche all’ex compagno.