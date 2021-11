GF Vip 6, momenti di apprensione: un concorrente ha un malore

Nella casa del GF Vip 6, un concorrente ha denunciato la situazione che lo sta facendo soffrire ormai da molti giorni, e che nella mattinata gli ha causato un malore. Ecco perchè potrebbe anche entrare un medico nella casa.

Durante alcune mattinate trascorse in palestra, Katia Ricciarelli aveva lamentato alcuni malesseri. Quando Carmen Russo si era offerta come istruttrice di fitness per farle fare un po’ di ginnastica dolce, sembrava comunque molto affaticata. Tutto questo, però, non lasciava immaginare quanto lamentato dalla cantante lirica.

Nella mattinata del 17 novembre, la concorrente del GF Vip 6 è sembrata avere un malore. Secondo quanto ha raccontato più tardi a Miriana Trevisan, non riusciva neanche a camminare. Non è la prima volta che sente questo malessere, ma la situazione sembra stia lentamente peggiorando giorno dopo giorno.

GF Vip 6, il malore di Katia Ricciarelli: come sta

Katia Ricciarelli sta soffrendo molto per i continui dolori ai piedi che sente, soprattutto al mattino. Avrebbe anche espresso la volontà di poter essere visitata da un medico o da un esperto nella cura dei piedi. La richiesta, anche a causa del Covid, sembrerebbe essere molto complicata da realizzare, ma di certo non è impossibile.

Katia non ha ancora parlato agli autori del programma, ma è certo che se la situazione dovesse continuare, non avrà altra scelta che chiedere aiuto oppure uscire dalla casa. Secondo l’esperto di gossip Alessandro Rosica, la cantante avrebbe comunque concordato di non rimanere all’interno del reality oltre il mese di dicembre.