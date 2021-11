Calciomercato Juventus, in arrivo un top da 40 milioni: anticipato il Milan! Max Allegri può sorridere per il possibile rinforzo per gennaio

La Juventus è attesa alla ripresa dopo la sosta alla delicata sfida contro la Lazio. Allo Stadio Olimpico la squadra di Massimiliano Allegri dovrà cercare di dare continuità alla vittoria contro la Fiorentina, ottenuta allo Stadium. I bianconeri dovranno probabilmente fare i conti con le assenze di Dybala e Chiellini, mentre hanno recuperato Bentancur e Moise Kean. La concomitanza di Inter-Napoli in questa giornata può aprire scenari interessanti e permettere alla ‘Vecchia Signora’ di accorciare in classifica. Ovviamente per ambire al massimo c’è bisogno anche di un aiuto proveniente dal mercato. Fra un mese e mezzo riapriranno i trasferimenti per la campagna invernale e Allegri si aspetta un piccolo sforzo da parte della società.

Calciomercato Juventus, in arrivo un top da 40 milioni: la mani su Asensio del Real Madrid

Secondo quanto riportato da ‘elnacional.cat’ e dai colleghi di calciomercato.it, il nome caldo sul taccuino di Cherubini è quello di Marco Asensio. Il talentuoso trequartista del Real Madrid non è più incedibile e potrebbe salutare la Spagna già a gennaio. Florentino Perez vorrebbe una cifra vicina ai 50 milioni e sul ragazzo ha già registrato l’interesse del Milan. Per i rossoneri sarebbe il nome perfetto per agire alle spalle delle punte o defilato sulla destra per rientrare sul suo micidiale mancino. A quanto pare, però, la Juventus avrebbe scavalcato i rossoneri in questa corsa e potrebbe chiudere l’accordo con le Merengues attorno ai 40 milioni, con una formula basata sul prezzo con diritto di riscatto (il suo contratto scade nel 2023). Nelle prossime settimane potrebbe arrivare la fumata bianca. I tifosi già sognano.