Antonino Spinalbese, incidente per il compagno di Belen: le sue condizioni – VIDEO

Grande spavento per Antonino Spinalbese. Il compagno di Belen Rodriguez si è visto coinvolto in un incidente stradale: le sue condizioni

Grande preoccupazione per Antonino Spinalbese, compagno di Belen Rodriguez. Il 26enne attraverso il suo account di Instagram ha messo al corrente i propri fans su un incidente che avrebbe fatto questo pomeriggio. Nelle Insta Stories l’ex hairstylist ha condiviso uno scatto del sinistro e del suo braccio con la flebo.

Il parabrezza dell’auto in cui stava viaggiando Antonino è ridotto in mille frantumi. Quanto alle sue condizioni non dovrebbero essere preoccupanti, vista la condivisione del brutto momento sui social. Intanto, da parte di Belen Rodriguez nessun commento. La showgirl in queste ore sarebbe alle prese con uno shooting fotografico.

Tanto spavento per il compagno di Belen Rodriguez: Antonino mostra il sinistro stradale ai suoi follower

Il 26enne, originario di Torre del Greco (Na), ha comunicato ai suoi 329mila followers di Instagram l’incidente stradale in cui si è trovato coinvolto in prima persona questo pomeriggio. Al momento nessun commento da parte di Belen Rodriguez, madre di Luna Marì.

I due, dopo un’anno e mezzo di relazione e 4 mesi dalla nascita della loro primogenita, starebbero attraversando un momento di crisi. Dopo Stefano De Martino sembrava fosse arrivato quello giusto per Belen Rodriguez che, a quanto pare, più che in amore è fortuna nel lavoro. Dov’è finito quel compagno sempre presente e premuroso?