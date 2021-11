Antonella Clerici ha ammesso di aver avuto un periodo buio nella sua vita, in cui si sentiva arida ed incapace di gestire la sua quotidianità. Ecco le parole della conduttrice, che oggi attraversa un momento davvero molto felice.

Antonella Clerici, dopo un periodo di assenza dalla Tv, è tornata finalmente al programma che le permette meglio di esprimersi, ovvero la trasmissione che si svolge durante l’orario della pausa pranzo. Come spesso ha raccontato, nonostante la sua laurea in giurisprudenza, preferisce avere un contatto diretto e semplice con il suo pubblico.

Anche per questo, Antonella Clerici non ha filtri, e racconta in un’intervista a NuovoTv di aver passato un periodo di forte stress in passato. Non riusciva a gestire più i suoi impegni come voleva e soffriva, perchè le sembrava di essere anche diventata una persona arida. Bisogna riconoscere che la conduttrice ha sofferto per il divorzio dal padre di sua figlia.

Antonella Clerici dopo il periodo buio: The Voice Senior

Antonella Clerici ha anche fatto delle rivelazioni clamorose riguardo il programma musicale che conduce, The Voice Senior. Ha spiegato di essere molto contenta di poter avere quest’anno Orietta Berti nel ruolo di giudice. Dopo Sanremo ed il duetto con Fedez, la cantante è tornata di nuovo alla ribalta.

Per favorire l’arrivo di Orietta, però, The Voice Senior ha dovuto salutare Al Bano e sua figlia Jasmine Carrisi. La spiegazione di questa scelta è molto semplice per Antonellina: si era deciso di non volere una poltrona doppia, e tenere sono Al Bano non sarebbe stato carino nei confronti della figlia. Il cantante replicherà a queste affermazioni?