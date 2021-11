Anticipazioni Beautiful, Thomas riceve un ordine: arriva un altro omicidio?

Le anticipazioni di Beautiful svelano di un’ordine che riceverà Thomas: la situazione si fa preoccupante a Los Angeles

Nuove puntate della soap opera americana andranno in onda, come di consueto, su Canale 5 dal lunedì al venerdì dalle 13:40 in seguito al TG5. Le anticipazioni di Beautiful fanno sapere che Thomas continuerà ad essere ossessionato da Hope suscitando fastidio in Liam. Quest’ultimo fa una scoperta inquietante: a casa del Forrester c’è un manichino che somiglia alla moglie.

Thomas dà ancora una volta prova della sua evidente instabilità mentale con il manichino con cui parla addirittura. Tuttavia, una volta scomparso, ordina a Charlie di indagare sullo smarrimento.

Anticipazioni Beautiful, Liam è in pericolo: Thomas è fuori di sé

Ad un certo punto, Liam scopre Thomas in casa da solo con il manichino di Hope: lo Spencer perde la testa ed aggredisce il Forrester. Quest’ultimo prova a giustificarsi dicendo di aver trovato il manichino a lavoro e di averlo portato a casa per completare la commissione.

La situazione degenera quando, una volta soli in casa, Thomas riceve un ordine ben preciso dal manichino: uccidere Liam. Steffy e Hope, nel frattempo, si mostrano alquanto scettiche su quanto sta accadendo sminuendo il problema. Nasce un battibecco tra Liam ed Hope con quest’ultima che convince il suo uomo a lasciar perdere il Forrester. Come prevedibile, le cose vanno sempre peggio, fin quando Thomas non organizzerà addirittura una cena con il manichino.