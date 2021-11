Alessia Marcuzzi si confessa ai suoi fan: “Vi svelo quando tornerò in tv”

Nel corso della sua ultima intervista Alessia Marcuzzi ha rivelato a tutti i suoi followers quando tornerà sul piccolo schermo: le sue parole.

Dopo un periodo di grande silenzio Alessia Marcuzzi ha deciso di vuotare il sacco, rivelando ai propri fan i suoi piani per il futuro. Da mesi sono diverse le voci che riguardano il futuro della bionda conduttrice. Le voci di gossip che hanno coinvolto la Marcuzzi sono tantissime e ad oggi non è arrivata né una conferma né una smentita da parte dell’ex Iena. L’unica cosa certa è l’addio a Mediaset dopo circa 20 anni d’esperienza all’interno del Biscione.

Durante una sessione di Q&A, un utente audace le ha chiesto: “Quando ti rivedremo in tv? Ci manchi“. La replica di Alessia non si è fatta attendere, con la conduttrice che ha risposto: “Anche voi mi mancate un sacco. Tornerò quando sarò pronta“. L’ex fidanzata di Francesco Facchinetti ha così fatto intendere che è in attesa del progetto giusto per lei. Infatti Alessia avrebbe lasciato la Mediaset proprio per mancanza di stimoli.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Uomini e Donne, paura per la tronista Andrea Nicole: cosa sta accadendo

Alessia Marcuzzi, cosa fa oggi: il suo lavoro al di fuori della televisione

Gli impegni di Alessia Marcuzzi sono tantissimi, anche lontano dalla televisione. Infatti la presentatrice è anche un’imprenditrice, con questa carriera parallela che sta dando i suoi frutti. Infatti Alessia ad oggi si occupa a tempo pieno di due società chiamate “Luce Beauty” e “Marks & Angels“. Il primo brand si occupa di cosmetici che sono realizzati con una percentuale di ingredienti di origine naturale, maggiori del 98% e testati scientificamente.

POTREBBE INTERESSARTI >>> The Voice Senior, Orietta Berti al posto di Al Bano: la Clerici rivela il motivo

Mentre invece il secondo è invece un marchio di borse artigianali. Inoltre la Marcuzzi è lei stessa testimonial delle sue due aziende. L’ex volto di punta della Mediaset possiede anche il sito La Pinella. Qui Alessia fornisce ai suoi seguaci più accaniti consigli di bellezza, di moda e di viaggi. Quindi anche se al momento è disoccupata all’interno della televisione sono comunque tantissimi gli impegni professionali della Marcuzzi.